” التجارة “: نصف مليون مستخدم لتطبيق ” تخفيضات ” والمنتجات تجاوزت 4 ملايين سلعة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن عدد مستخدمي تطبيق ” تخفيضات ” على الأجهزة الذكية بلغ أكثر من نصف مليون مستخدم تمكنوا من متابعة العروض التجارية المرخصة من قبل الوزارة إلكترونياً، فيما تجاوزت المنتجات والسلع المعروضة عبر التطبيق 4 ملايين منتج مرخص.

وبلغ عدد المحال التجارية المرخصة للتخفيضات 1168 منشأة من مختلف مناطق المملكة.

وتصدرت أعلى المنتجات المعروضة كل من الملابس ومستلزمات الأطفال والعطور والأدوات الرياضية والأحذية والأجهزة المنزلية ومستحضرات التجميل، والساعات والمجوهرات، بالإضافة إلى الأثاث وأدوات ومعدات تطوير المنازل ومستلزمات التشطيب والحقائب والصحة والعناية الشخصية والنظارات.

ويعتبر تطبيق ” تخفيضات ” المصدر الرئيس لمعرفة جميع التخفيضات التجارية المرخصة والحديثة في المملكة وذلك عبر البحث مباشرة في قاعدة بيانات وزارة التجارة والاستثمار.

ويهدف التطبيق إلى توفير الجهد والوقت على المستهلكين في البحث عن التخفيضات المناسبة وحمايتهم من العروض والتخفيضات الوهمية ويعد إحدى الخدمات التي تشرف عليها الوزارة وتتولى تطويرها وتشغيلها شركة ثقة لخدمات الأعمال.

ويمتاز تطبيق ” تخفيضات ” على الأجهزة الذكية بالعديد من الميزات والتي من أهمها البحث عن أي منتجات استهلاكية أو أي محال تجارية يهتم بها المستهلك مع إمكانية معرفة نسبة التخفيض ومدة العروض، ويمكن المستهلكين أيضاً من الوصول إلى مواقع التخفيضات عبر خدمة الخرائط والتي يمكن من خلالها كذلك معرفة كافة التخفيضات التجارية المحيطة بموقع المستهلك.

ويتوفر تطبيق ” تخفيضات ” للمستخدمين عبر الأجهزة الذكية على متجر ” Apple ” وكذلك “ Google play ” أو من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط : sales.sa