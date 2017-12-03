” علماء باكستان ” يُثمِن دور المملكة للدفاع عن الشرعية في اليمن

ثمَن رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي، جهود المملكة وقرارات قيادتها الحكيمة بالوقوف بحزم للدفاع عن الشرعية في اليمن، مؤكدًا أننا نشهد اليوم نجاح التحالف العربي لضرب المشروع الإيراني في اليمن وشل الانقلاب وتقطيع أوصاله والكشف عن وجهه القبيح، بالتوازي مع الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني الذي قدمته المملكة للشعب اليمني لاستعادة الدولة ومؤسساتها واستعادة العاصمة العربية صنعاء إلى عروبتها.

وأوضح الشيخ الأشرفي في بيان له، أن ما يجري في اليمن يدل على تمزق المشروع الإيراني في هذا البلد العربي، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني رفض البقاء تحت سلطة الميليشيات الإيرانية الطائفية الإرهابية.

ولفت إلى أن اليمن يمر من مرحلة تاريخية تعكس صورة انتصار الشرعية على الإرهاب، وبداية لانتهاء عهد التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء وتفجير الدور والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف أن جماعة الحوثي ميليشيا إرهابية تعمل تحت إمرة إيران التي تدعمها بالمال والسلاح والذخائر، مشيراً إلى أن أداء جماعة الحوثي منذ الانقلاب ونهبها للمال العام والمتاجرة بمعاناة الناس وأقواتهم، وتدميرها الممنهج للنسيج الاجتماعي، وأفكارها التي لا تمت لثقافة اليمنيين بصلة، وطقوسها السياسية والدينية الخمينية المستوردة من طهران، كل ذلك كافٍ لسقوط هذه الحركة الكهنوتية المتخلفة.