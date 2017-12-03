4 عادات تجنبيها من أجل زواج ناجح

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن عدد من العادات التي تعتبر دليل حتمي على دخول زواجك مرحلة الخطر، ويتوجب عليك تغيير هذه العادات لإنجاح زواجك، فما هي أهمها؟

1- أي نوع من أنواع الإدمان

سواء الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إدمان التسوق، أو السفر أو غير ذلك، فإدمانك لأي شيء دليل على رغبة داخلية في الهروب من محيطك وعدم نيتك على تخصيص الوقت لأسرتك وزوجك.

2- الهروب من العلاقة الحميمة

العلاقة الحميمة هي الرباط الذي يحافظ على قوة العلاقة الزوجية وهي عنصر أساسي لا مكمل للزواج. لذا ينصح الخبراء بالعمل على جدولة المواعيد وتخصيص الوقت للعلاقة الحميمة إذا ما كانت مشاغل العمل وأفراد العائلة تحتل الأولوية الأولى.

3- إخفاء القرارات المالية عن زوجك

الوضع المالي لأي زوجين قد يهدد كينونة الزواج، فهو أمر أساسي ومسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن معظم المشاكل الزوجية. احرصي على الشفافية بينك وبين زوجك في كل قراراتك المالية واعملا معا على وضع خطة لكيفية الإنفاق فيما يتعلق بالقرارات الكبيرة.

4- تدخل الآخرين في مشاكلك الزوجية

السماح للآخرين بالتدخل في مشاكلك مع زوجك، هو خط أحمر عليك أن تحافظي عليه، فأنت وزوجك كيان متكامل ومستقل وعليك إيجاد الحلول لأي مشكلة قد تواجهكما بالنقاش والحديث المطول لإيجاد الحلول الجذرية. وتدخل الآخرين يعني مشاركتهم أسرار علاقتكم وتفاصيلها التي يتوجب عليك الحفاظ عليها بينك وبين زوجك فقط وعلى الدوام.