إطلاق مبادرة لمراقبة الملوثات المائية في المملكة

نايف السالم(صدى):

تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، مبادرة لإنشاء برنامج وطني للمراقبة البينية على المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وأشار المهندس ممدوح تمر مدير عام المقاييس والمعايير البينية بالهيئة، أن هدف المبادرة إنشاء نظام متكامل لمراقبة الملوثات المائية للحد من تأثيرها على المياه الجوفية والسطحية بما يضمن حماية موارد المملكة المائية.

وأضاف ” تمر ” أنه سيتم حفر 1040 بئر اختباري , وجمع وتحليل 16640 عينة مياه جوفية ، 22000 عينة مياه سطحية ، بالإضافة إلى جمع 8320 عينة تربة و 4160 عينة لرصد التلوث الإشعاعي في مختلف مناطق المملكة خلال المشروع.

وأوضح “تمر” أن للمشروع آثار اقتصادية وبينية واجتماعية ، حيث يسهم في سد العجز المائي ويوفر مياه آمنة ، بالإضافة لحمايته للصحة العامة من خلال المراقبة المستمرة لجودة المياه مع ضمان عدم صرف المياه الملوثة في المجاري المائية ، فضلا عن تطبيق الأدوات الاقتصادية لدعم إدارة نوعية للمياه ، بالإضافة لتعزيز قطاع السياحة المائية في المملكة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الهيئة ، لتقييم الوضع الراهن للمياه في جميع مدن المملكة ، وتحديد مصادر التلوث وإنشاء قاعدة بيانات لذلك ، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.