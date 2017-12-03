الأورجوياني ” سوسا ” يحذر منتخبه من الأخضر والفراعنة بكأس العالم 2018
ناشد روبن سوسا، اللاعب الأوروجوياني، أبناء المنتخب بعدم التراخي أمام كلا من الأخضر والفراعنة ، خلال مواجهات كأس العالم بروسيا 2018.
وقال سوسا في تصريحات صحفية، ” لا نعرف الكثير عن المنتخبين السعودي والمصري، ربما نعرف فقط محمد صلاح لاعب الفراعنة الذي يتألق في أوروبا، لكن هذا أمر سيكون خطيراً على المنتخب الأوروغوياني إذا لم يتم تداركه ” واستكمل ” خاصة وأن المنتخبين يملكان لاعبين على أعلي مستوى “.
وأضاف، ” أنصح نجوم أوروجواي بعدم الالتفات إلى تصنيف المنتخب السعودي والمصري، وألا يعتقدوا أنهم سيمطرون شباك المصريين والسعوديين بالأهداف “.
وأكد الأوروجوياني ، ” بضرورة الحذر على الأقل في العشر دقائق الأولى أمام المنتخب السعودي والمصري حتى يدرسوا المنتخبين جيداً، لأنهما لم يصلا إلى كأس العالم مصادفة “.
ووفق قرعة نهائيات كأس العالم 2018 ستكون مباراة الافتتاح بين المنتخب الروسي والسعودي، يوم الخميس، الموافق 14 يونيو، في العاصمة موسكو.
وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الأوروجوياني، يوم الأربعاء، الموافق 20 يونيو، في روستوف، أما مباراة الأخضر الثالثة فستكون أمام المنتخب المصري، يوم الاثنين، الموافق 25 يونيو في فولغوغراد.
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