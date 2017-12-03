الأورجوياني ” سوسا ” يحذر منتخبه من الأخضر والفراعنة بكأس العالم 2018 ‏

ماجد محمد(صدى):

ناشد روبن سوسا، اللاعب الأوروجوياني، أبناء المنتخب بعدم التراخي أمام كلا من الأخضر والفراعنة ، خلال مواجهات كأس العالم بروسيا 2018.‏

وقال سوسا في تصريحات صحفية، ” لا نعرف الكثير عن المنتخبين السعودي والمصري، ربما نعرف فقط محمد صلاح لاعب الفراعنة الذي يتألق في أوروبا، لكن هذا ‏أمر سيكون خطيراً على المنتخب الأوروغوياني إذا لم يتم تداركه ” واستكمل ” خاصة وأن المنتخبين يملكان لاعبين على أعلي مستوى “.‏

وأضاف، ” أنصح نجوم أوروجواي بعدم الالتفات إلى تصنيف المنتخب السعودي والمصري، وألا يعتقدوا أنهم سيمطرون شباك المصريين والسعوديين بالأهداف “.‏

وأكد الأوروجوياني ، ” بضرورة الحذر على الأقل في العشر دقائق الأولى أمام المنتخب السعودي والمصري حتى يدرسوا المنتخبين جيداً، لأنهما لم يصلا إلى كأس ‏العالم مصادفة “.‏

ووفق قرعة نهائيات كأس العالم 2018 ستكون مباراة الافتتاح بين المنتخب الروسي والسعودي، يوم الخميس، الموافق 14 يونيو، في العاصمة موسكو‎.‎

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الأوروجوياني، يوم الأربعاء، الموافق 20 يونيو، في روستوف، أما مباراة الأخضر الثالثة فستكون أمام المنتخب المصري، يوم ‏الاثنين، الموافق 25 يونيو في فولغوغراد‎.‎