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الدفاع المدني يُباشر ” حفرة ” حائل

الدفاع المدني يُباشر ” حفرة ” حائل
علي العنزي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، اليوم الأحد، أنه جاري متابعة الحفرة الواقعة على أطراف النفود قرب مدينة الحفير شمال الحائل.

وأوضح ” الحربي ” أنه تم تمرير متابعة هذه الحفرة إلى الجهات المختصة المسئولة عن هذه المواقع، مثمنًا وعي المواطنين في الإبلاغ عن هذه المواقع الخطرة.

يُذكر أنه تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حفرة ضخمة قرب مدينة الحفير.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39194 ] نشر منذ 43 دقيقة

اسبروا غورها واخبرونا عن محتواها ، ومافي جعبتها من علوم ,,

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