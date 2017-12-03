بالصور.. فنادق تحتاج زيارتها لمزيد من الاستجمام والرومانسية
ولد الكاتب والشاعر الدنماركي هانز كريسيتان أندرسن ،بجزيرة فين الدنماركية وهى مليئة بأشجار الفاكهة وسقوف مصنوعة من القش وتحيط بها عدد كبير من التلال والبساتين وأيضا الشواطئ الرملية، وهى جزيرة تنقلك بمناظرها الخلابة إلي عالم من الرومانسية .
كما تضم الجزيرة فندق ” فالسيد كرو ” والذي يخلق بيئة مريحة ،يتجمع فيه الأصداقاء والعائلة من أجل مزيد من الأستجمام والراحة والأبتعاد عن بيئة العمل وضغوط الحياة .لمشاهدة تساقط الثلج فى جو مضئ بالشموع .
وكذلك يتميز الفندق بشرفات خاصة تطل على الخليج ،وأحواض الأستحمام الكبيرة ،وكذلك به غرف متعددة ,والصالات مع المدافئ.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39194 ] نشر منذ 56 دقيقة
ممتاز ممتاز ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1240 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم اني أسألك الجنه ونعيمها واستجير بك من النار وجحيمها
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 42 دقيقة
أمين يارب العالمين لكل المسلمين