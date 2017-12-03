بالصور.. فنادق تحتاج زيارتها لمزيد من الاستجمام والرومانسية

كوبنهاغن(صدى):

ولد الكاتب والشاعر الدنماركي هانز كريسيتان أندرسن ،بجزيرة فين الدنماركية وهى مليئة بأشجار الفاكهة وسقوف مصنوعة من القش وتحيط بها عدد كبير من التلال والبساتين وأيضا الشواطئ الرملية، وهى جزيرة تنقلك بمناظرها الخلابة إلي عالم من الرومانسية .

كما تضم الجزيرة فندق ” فالسيد كرو ” والذي يخلق بيئة مريحة ،يتجمع فيه الأصداقاء والعائلة من أجل مزيد من الأستجمام والراحة والأبتعاد عن بيئة العمل وضغوط الحياة .لمشاهدة تساقط الثلج فى جو مضئ بالشموع .

وكذلك يتميز الفندق بشرفات خاصة تطل على الخليج ،وأحواض الأستحمام الكبيرة ،وكذلك به غرف متعددة ,والصالات مع المدافئ.