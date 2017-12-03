خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج كاري لام.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والقنصل العام للمملكة لدى هونج كونج عمر بن بخيت البنيان.

كما حضره من جانب هونج كونج، رئيس هيئة سوق الأوراق المالية سي كي تشاو، ووزير الخزانة والخدمات المالية بالحكومة جيمس لاو، والمدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية تشارلز لي.