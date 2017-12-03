بالفيديو.. ظهور شاطئ فى أيرلندا بعد اختفاءه بفعل عاصفة
عاد شاطئ أشليم باى بجزيرة أشيل فى أيرلندا للظهور مرة أخرى بعد أختفاء دام حوالى 12 عاما ،بفعل عاصفة ، منذ عام 2005 ،وهو أحدى الشواطئ المفضلة للزيارات .
وتقول الأسطورة أن شاطئ أشليم يختفي ويعود للظهور كل سبع سنوات، ولكنه أستغرق مدة أطول بالفترة الأخير، وكانت عودته هذه المرة بفضل عاصفة .
كما أن عودة الشاطئ كانت مفاجأة سارة لسكان الجزيرة ،وأقاموا أحتفالا بهذه المناسبة ،ويرغب السكان الأستفادة من وجود الشاطئ بأقصى درجة ممكنة لعدم علمهم كم سيظل.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 20 دقيقة
سبحان الله وبحمدهـ
سبحان الله العظيم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39194 ] نشر منذ 18 دقيقة
سبحان الله ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23437 ] نشر منذ 7 دقائق
راح إجازه وراجع😐🤗🤗