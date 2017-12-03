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بالفيديو.. ظهور شاطئ فى أيرلندا بعد اختفاءه بفعل عاصفة

بالفيديو.. ظهور شاطئ فى أيرلندا بعد اختفاءه بفعل عاصفة
بلفاست(صدى):

عاد شاطئ أشليم باى بجزيرة أشيل فى أيرلندا للظهور مرة أخرى بعد أختفاء دام حوالى 12 عاما ،بفعل عاصفة ، منذ عام 2005 ،وهو أحدى الشواطئ المفضلة للزيارات .

وتقول الأسطورة أن شاطئ أشليم يختفي ويعود للظهور كل سبع سنوات، ولكنه أستغرق مدة أطول بالفترة الأخير، وكانت عودته هذه المرة بفضل عاصفة .

كما أن عودة الشاطئ كانت مفاجأة سارة لسكان الجزيرة ،وأقاموا أحتفالا بهذه المناسبة ،ويرغب السكان الأستفادة من وجود الشاطئ بأقصى درجة ممكنة لعدم علمهم كم سيظل.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 20 دقيقة

سبحان الله وبحمدهـ
سبحان الله العظيم

[ عدد التعليقات: 39194 ] نشر منذ 18 دقيقة

سبحان الله ,,

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