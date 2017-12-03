” العمري ” : سوق العقارات يخسر 215 مليار ريال

علي القحطاني(صدى):

أكد عبد الحميد العمري المحلل والخبير الاقتصادي، أن السوق العقارية خسرت 215 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبرالماضي.

وأضاف “ العمري ” ، ” أن الخسارة الأكبر سجلت في هذا الجانب على حساب القطاع التجاري، الذي كابد انخفاضا قياسيا بلغ نسبته 54.3%، أي بانخفاض تجاوزت قيمته 71.1 مليار ريال، فيما انخفض القطاع السكني بنسبة 53.8%، أي بانخفاض بلغت قيمته 143.7 مليار ريال ” .

وأوضح، أن السوق العقارية المحلية أنهت أداءها خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2017، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة بلغت 27.4%، استقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 183.3 مليار ريال مقارنة بنحو 244.4 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.