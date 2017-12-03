” دي خيا ” يُحقق رقمًا قياسيًا بالدوري الإنجليزي ويحافظ على الصدارة

نواف السالم(صدى):

حقق الإسباني دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما قاد الشياطين الحمر للفوز على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتصدى ” دي خيا ” خلال مواجهة مانشستر يونايتد وأرسنال لـ 14 كرة، وهو أكثر عدد من التصديات لحارس مرمى في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكانت مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي، قد شهدت تصدي دي خيا لسبع كرات، قبل أن يتمكن أمس من مضاعفة الرقم أمام أرسنال وتحقيق إنجاز شخصي جديد، دافعًا فريقه للفوز على مضيفه أرسنال 3-1 ضمن الجولة الـ15 بالدوري الإنجليزي الممتاز، محافظًا على وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 35.