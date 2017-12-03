موقع سري بأوروبا يُوثق جرائم ” الأسد ” في سوريا بالصوت والصورة

دمشق(صدى):

يحتوي موقع سري بأوروبا على وثائق عديدة تدين الرئيس السوري بشار الأسد، تم تسريبها من سوريا إليه تحوي كل أنواع الجرائم والتعذيب التي يمكن أن تخطر على عقل بشر، وارتكبت تلك الجرائم في كل بقاع البلاد وسجونها ومراكز تعذيبها.

وترقد في هذا الموقع السري وسط أوروبا، الأدلة التي أمكن جمعها وتسريبها من سوريا حتى الآن، لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد بحق شعبه، ومن ضمن تلك الوثائق، أجزاء بشرية في ثلاجات، هواتف وأجهزة كمبيوتر، خرائط عسكرية، وتقارير مرعبة عن تعذيب وإخفاء قسري وغيرها من الوثائق التي يتجاوز عددها 800 ألف.

وأوضحت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن هذا المكتب يحاط موقعه بالسرية الكاملة حيث تجري العناية بهذه الوثائق وتنظيمها حتى يمكن استخدمها لاحقاً في إدانة نظام الأسد على الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وتقديم رموز هذا النظام برمته للمحكمة الجنائية الدولية، مثلما حدث لقادة يوغوسلافيا سابقاً.

الوثائق التي سربت من سوريا مركز تخزين وثائق جرائم الحرب في سوريا يبدو مكتظاً بالملفات المنسقة والمحفوظة في صناديق من الورق المقوى.