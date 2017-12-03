” العمل ” تعتمد قواعد جديدة لنشاط الاستقدام

نايف السالم(صدى):

اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، اليوم الأحد، عددًا من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بهدف تطوير قطاع الاستقدام وضبط الأداء في القطاع بما يرفع مستوى الجودة.

وأوضحت الوزارة أنه وفقًا للتعديلات، يجب ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 25 مليون ريال، وألا يقل مؤهل طالب الترخيص لمكتب الاستقدام عن الدرجة الجامعية، وضرورة إلتزامه بحضور الساعات التدريبية التي تقره الوزارة لصاحب المكتب ومديري الإدارات التنفيذية في الشركات.

كما منحت التعديلات وزارة العمل، الحق في إيقاف خدمة إبرام عقود التوسط وأي خدمة أخرى لمدة لا تزيد عن 6 أشهر في المرة الأولى، وذلك خلال مدة 24 شهرًا متتالية، إذا زادت نسبة التغيب ورفض العمل من قبل العمالة عن النسبة التي تحددها الوزارة وفي حال التكرار تضاعف مدة الإيقاف.

وشملت التعديلات أهمية وجود مراقبين لضبط المخالفات، وتقييم عدم الإلتزام من قبل المرخص لهم، كما اعتمدت تكليف مراجع خارجي أو أكثر للتحقق من تدفق إيرادات المرخص له والتأكد من خلوها من أي صور الاتجار بالأشخاص أو بيع التأشيرات أو دفع العمالية لتكاليف الاستقدام قبل استقدامهم.

وألزمت قائمة التعديلات المرخص لهم بإنشاء إدارة التزام للتقييم الذاتي للشركة، وتخصيص حساب ينكي معتمد للإيرادات فيما يخص مكاتب الاستقدام وتحديث هذا الحساب في النظام الإلكتروني المعتمد.