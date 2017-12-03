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” الصماد ” يعلن استقالته بعد ساعات من حصاره

” الصماد ” يعلن استقالته بعد ساعات من حصاره
فهمي محمد(صدى):

أعلن القيادي الحوثي صالح على الصماد ، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى ، عن استقالته من المجلس والمهام الموكلة إليه.

وقال ” الصماد ” عبر تغريدة له على تويتر ” اقدم استقالتي من المجلس السياسي الأعلى من المهام الذي أوكل في عاتقي ، ويقوم بمواصلة المهام نائب رئيس المجلس قاسم محمد قاسم الكسادي ” .

وجاء إعلان استقالة ” الصماد ” ، بعد ساعات من محاصرة قوات حزب المؤتمر الشعبي العام له في القصر الجمهوري وسط صنعاء ، وبعد سيطرتها على مرافق حيوية في العاصمة اليمنية من بينها وزارة الدفاع والداخلية والمالية والبنك المركزي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 2 ساعتين

اذهب الى مزابل التاريخ
لار دك الله

[ عدد التعليقات: 39194 ] نشر منذ 2 ساعتين

بل اذهب الى مزبلة حضيرة البهايم ياعبد عبيد المجوس ، طواغيت إيران ,,

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