” الصماد ” يعلن استقالته بعد ساعات من حصاره

فهمي محمد(صدى):

أعلن القيادي الحوثي صالح على الصماد ، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى ، عن استقالته من المجلس والمهام الموكلة إليه.

وقال ” الصماد ” عبر تغريدة له على تويتر ” اقدم استقالتي من المجلس السياسي الأعلى من المهام الذي أوكل في عاتقي ، ويقوم بمواصلة المهام نائب رئيس المجلس قاسم محمد قاسم الكسادي ” .

وجاء إعلان استقالة ” الصماد ” ، بعد ساعات من محاصرة قوات حزب المؤتمر الشعبي العام له في القصر الجمهوري وسط صنعاء ، وبعد سيطرتها على مرافق حيوية في العاصمة اليمنية من بينها وزارة الدفاع والداخلية والمالية والبنك المركزي.