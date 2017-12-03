محلل سياسي يمني: صالح أشعل الشرارة التي كان ينتظرها اليمنيون

فهمي محمد(صدى):

توقع المحلل السياسي اليمني، علاء إيهاب، اليوم الأحد، ظهور تحالف جديد قادر على تحرير،و تطهير اليمن من دنس ميليشيات الحوثيين الإيرانية.

وأشار ” إيهاب ” في مداخلة هاتفية لـ ” الإخبارية ” ، إلى أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح أشعل الشرارة التي كان ينتظرها اليمنيون.

يجدر الإشارة إلى أن قوات المؤتمر الشعبي الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، سيطرت أمس على عدد من المناطق والمنشأت الحيوية باليمن؛ بعد طرح ميليشيات الحوثي منها.