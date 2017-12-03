بالفيديو.. رد فعل صادم للمارة لحظة سقوط وصيفات عروس في المياه

متابعات(صدى):

تسببت عروس في سقوط وصيفاتها في المياه بسبب باقة الزهور ، وسط رد فعل صادم للماره في الشارع .

وأظهر مقطع فيديو متداول العريس وهو يطلب من المارة التقاط الصور، حيث راحت العروس ترمي باقة الزهور بقوة لصديقاتها الذين وقفوا بخلفها، مما تسبب في سقوطهم بطريقة مروعة في المياه، حيث أصيب المارة بالصدمة وفي النهاية اكتشفوا أنه مقلب.