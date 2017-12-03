بالفيديو.. رد فعل صادم للمارة لحظة سقوط وصيفات عروس في المياه
تسببت عروس في سقوط وصيفاتها في المياه بسبب باقة الزهور ، وسط رد فعل صادم للماره في الشارع .
وأظهر مقطع فيديو متداول العريس وهو يطلب من المارة التقاط الصور، حيث راحت العروس ترمي باقة الزهور بقوة لصديقاتها الذين وقفوا بخلفها، مما تسبب في سقوطهم بطريقة مروعة في المياه، حيث أصيب المارة بالصدمة وفي النهاية اكتشفوا أنه مقلب.
Catch flowers
Posted by TAG on Friday, December 1, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39194 ] نشر منذ 2 ساعتين
خوش خوش ,, يتروشن ببلاش ,,