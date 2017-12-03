” أقدم قارئ نشرة جوية ” يدشن حسابه الشخصي على توتير
قام خبير الأرصاد الجوية، وأقدم قارئ للطقس في نشرة الأحوال الجوية بالتليفزيون السعودي، حسن كراني، بتدشين حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ ليبدأ مرحلة العمل في قراءة أحوال الطقس والمتغيرات الجوية بشكل يومي.
وقال كرانيفي أول تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، على بركة الله أعلن إطلاق حسابي الشخصي والوحيد بـ تويتر، وأسأل الله تعالى أن يعينني ويمكنني من إعطاء معلومات أرصادية تفيد كل من يهتم بها ويطلع عليها ”.
وأضاف، ” سوف يتم إعداد تقرير علمي مفصل للعناصر الجوية التي تتأثر بها المملكة من 4 ديسمبر وحتى 15 من نفس الشهر حسب التغييرات القادمة والمؤثرة على أجواء المملكة “
يُذكر أن كراني، أقدم قارئ للنشرة الجوية في القناة الأولى السعودية ؛ وقدّم قراءة لأحوال الطقس اليومية في النشرة الخاصّة التي تبثّها القناة عقب موجز الأخبار، وقد عمل خلال 30 عاماً في هذا المجال.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39194 ] نشر منذ 1 ساعة
الله الله ,,
,, من زمان الطيبين ,, حسن كراني والثاني نسيت اسمه ,,
,, الله يذكرهم باالخير ,, أعزائي المشاهدين ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1240 ] نشر منذ 1 ساعة
إلا ليت الزمان يرجع ونرجع لبساطتنا
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 55 دقيقة
عبد الطيف العيوني .سمعت انه توفي رحمه الله كانو ثنائي جميل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39194 ] نشر منذ 49 دقيقة
شكراً يااخ أحمد ,, ذكرك الله للشهاده ,,
,, نعم ذكرتني بإسمه ، عبد اللطيف العيوني ، رحمه الله رحمة واسعه ، إن كان حي او ميت ,, آمين ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 47 دقيقة
ايام الطيبين
اهل القلوب البيضاء
قل للزمن ارجع
مستحيل يرجع مثل ذولي
اللقاء وحس صادق
وصوت نقي
وحنجرة لن تتكرر
منهم في النشرة الجوية ومنهم
مقدم برامج
حسن كراني
سبأ باهبري
محمد العيوني
عبدالله حمزة
ماجد الشبل رحمه الله
سليمان العيسى رحمه الله
غالب كامل
فارس خالد
وهم على التوالى:
بدر كريم
سليمان العيسى
جميل سمان
حسين نجار
حامد الغامدي
محمدخيري
عونى كنانه
حامد الغامد ي
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 45 دقيقة
للتصحيح
عبد اللطيف العيوني رحمه الله
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 43 دقيقة
سليمان العيسى ما زال حي
حفظه الله ورعاهـ
القرشي[ عدد التعليقات: 2006 ] نشر منذ 38 دقيقة
زمان والله يا حسن يا كراني .
ألا ليت الزمن يرجع ورا ولا الليالي تدور
ويرجع وقتنا الأول و ننعم في بساطتنا
* * *
زمان أول أحس أنه زمان فيه صدق شعور
نحب و نخلص النية و تجمعنا محبتنا
* * *
زمان ما فيه لا غيبة و لا حتى نفاق و زور
ياليته بس لو يرجع و نسترجع طفولتنا
* * *
صغار قلوبنا بيضا نعيش في عالم محصور
و لا نعرف أبد أغراب ما غير عيال حارتنا
* * *
صحيح صغار في التفكير لكن ما علينا قصور
نخطط نكسر اللعبة و تسعدنا شقاوتنا
* * *
نروح المدرسة بدري و نضحك داخل الطابور
نحاول نزعج العالم في روحتنا و جيتنا
* * *
و عشان نأخر الحصة نخبي علبة الطبشور
نشاغب بس في الآخر تميزنا برائتنا
* * *
نحب الضحك و الهيصة نحب ننط فوق السور
نفرفش ليه ما نفرفش مدام الضحك عادتنا
* * *
و لكن دارت الأيام و بان الخافي المستور
و صار الهم متعلي على قمة سعادتنا
* * *
كبرنا و صارت الدينا تصف أحزاننا بالدور
و تهدينا الألم و الهم غصب عن عين رغبتنا
* * *
تعبنا من بلاوينا أحد ضيق و أحد مقهور
و كل غارق بهمه و في الآخر تشتتنا
* * *
وأنا ما أقول غير إلا يا ليت إن الزمان يدور
و يرجع للورا فترة نعدل وضع عيشتنا
* * *
ألا ليت الزمن يرجع ورا ولا الليالي تدور
ويرجع وقتنا الأول و ننعم في بساطتنا
* * *
زمان أول أحس أنه زمان فيه صدق شعور
نحب و نخلص النية و تجمعنا محبتنا
ابو عزوز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يرحمة مات قبل 5 سنوات تقريبا في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجده بعد جلطة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23437 ] نشر منذ 3 دقائق
أنا مالحقت عليهم
لكني متأكد أنها كانت أيام جميلة
كما تصفونها😘