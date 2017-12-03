” أقدم قارئ نشرة جوية ” يدشن حسابه الشخصي على توتير ‏

أماني الغامدي(صدى):

قام خبير الأرصاد الجوية، وأقدم قارئ للطقس في نشرة الأحوال الجوية بالتليفزيون السعودي، حسن كراني، ‏بتدشين حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ ليبدأ مرحلة العمل في قراءة أحوال الطقس ‏والمتغيرات الجوية بشكل يومي‎.‎

‏وقال كرانيفي أول تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، على بركة الله أعلن إطلاق ‏حسابي الشخصي والوحيد بـ تويتر، وأسأل الله تعالى أن يعينني ويمكنني من إعطاء معلومات أرصادية تفيد كل ‏من يهتم بها ويطلع عليها ‏‎”‎‏. ‏

وأضاف، ” سوف يتم إعداد تقرير علمي مفصل للعناصر الجوية التي تتأثر بها المملكة من 4 ديسمبر وحتى ‏‏15 من نفس الشهر حسب التغييرات القادمة والمؤثرة على أجواء المملكة‎‏ “‏

‏يُذكر أن كراني، أقدم قارئ للنشرة الجوية في القناة الأولى السعودية ؛ وقدّم قراءة لأحوال الطقس اليومية في ‏النشرة الخاصّة التي تبثّها القناة عقب موجز الأخبار، وقد عمل خلال 30 عاماً في هذا المجال.‏