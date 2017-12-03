بعد إعلان إقالته.. كوزمين مطلب جماهير الأهلي

ماجد محمد(صدى):

طالب مشجعو نادي أهلي جدة، بالتعاقد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، بعد إقالته من تدريب نادي الشباب الأهلي الإماراتي، أمس السبت.

وأطلق مشجعو أهلي جدة هاشتاق ” كوزمين مطلب أهلاوي ” ، تفاعل خلاله العديد من مشجعي الفريق، الذين طالبوا بالتعاقد مع المدرب الروماني بدلًا من الأوكراني سيرجي ريبيروف.

وأصبح المدرب الروماني أولاريو كوزمين مطمعًا للعديد من الأندية الخليجية، بعد إعلان الإقاله.

يُذكر أن كوزمين من الأسماء التي حاولت إدارة النادي الأهلي السعودي التعاقد معها الموسم الماضي قبل التعاقد مع ريبيروف، لكن ارتباطه بعقد حتى 2018 مع شباب الأهلي أدى إلى عدم اكتمال المفاوضات.