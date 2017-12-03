” أمير الشمالية ” : ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون على إبهارنا

خالد الضبيبي(صدى):

أكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، أن ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون على العطاء وإبهار من حولهم متى هيئت لهم البيئة لتحقيق ذلك.

وأضاف سمو الأمير في تغريدة له بموقع ” تويتر “: ” ذوي الإحتياجات الخاصة بل ذوي الهمة. قادرون على العطاء وإبهار من حولهم متى ماهيئت لهم البيئة ليكون لديهم آمال وأحلام وأهداف يحققونها ليشاركوا بالبناء كأحد موارد الوطن البشرية فالدولة رعاها الله تبذل الغالي والنفيس لرعايتهم وتمكينهم. لقد أبهجني ماشاهدته اليوم والقادم أجمل بإذن الله “.

وكان سمو الأمير قد افتتح مركز التأهيل الشامل في منطقة عرعر ، حيث التقى ذوي الاحتياجات الخاصة مستمعًا لهم.

ويذكر أن اليوم الأحد، هو اليوم العالمي للإعاقة.