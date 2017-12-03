طرق استخدام خل التفاح لعلاج البشرة

أماني الغامدي(صدى):

يُعد خل التفاح من أكثر المكونات الطبيعة المستخدمة لعلاج مشاكل البشرة كالتجاعيد والبثور والبقع الداكنة والنمش، فيمنح البشرة نقاء ونضارة، فيمكنك استخدام خل التفاح لعلاج المسام الواسعة بالطريقة التالية :

ضعي نصف كوب من خل التفاح وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل ثم أخلطي هذه المكونات جيدا واتركيه على بشرتك 10 دقائق ثم إزالة هذا الماسك بالماء البارد .

وإليك طريقة أخري لإزالة تجاعيد البشرة : يمكنك وضع خل التفاح يوميا قبل النوم على بشرتك وفى الصباح أغسلي وجهك بالماء البارد ستساعدك هذه الطريقة كثيرا على أزالة تجاعيد البشرة، وستحصلين على بشرة أصغر سنا وأكثر أشراقة كالنجمات السينمائية .

فوائد خل التفاح لا حصر لها يمكنك استخدامه أيضا لتنقية البشرة فقط قومي بخلط نصف كوب من خل التفاح مع كوب من الماء، ثم بللي قطعة قطن وأفرديه على وجهك واتركيه .