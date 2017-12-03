ساعات وينتهي استفتاء ” التايم ” وسمو ولي العهد في الصدارة

نايف السالم(صدى):

ينتهى استفتاء مجلة ” التايم ” الأمريكية ، عن الشخصية العالمية الأكثر تأثيرا في عام 2017 ، بعد ساعات قليلة من الآن.

وواصل سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان تصدره قائمة الاستفتاء متفوقًا على الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ، والروسي فلاديمير بوتين ، حيث حصد 24% من إجمالي الأصوات آخر أيام الاستفتاء.

ووضعت مجلة التايم الأمريكية صورة سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان , على كامل غلاف إصدارها الأخيرة ، معلقة بأنه من أكثر الشخصيات تأثيرا حول العالم ، ومعلنة تصدره لقائمة الاستفتاء حتى وقت الإصدار.