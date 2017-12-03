ساعات وينتهي استفتاء ” التايم ” وسمو ولي العهد في الصدارة
ينتهى استفتاء مجلة ” التايم ” الأمريكية ، عن الشخصية العالمية الأكثر تأثيرا في عام 2017 ، بعد ساعات قليلة من الآن.
وواصل سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان تصدره قائمة الاستفتاء متفوقًا على الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ، والروسي فلاديمير بوتين ، حيث حصد 24% من إجمالي الأصوات آخر أيام الاستفتاء.
ووضعت مجلة التايم الأمريكية صورة سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان , على كامل غلاف إصدارها الأخيرة ، معلقة بأنه من أكثر الشخصيات تأثيرا حول العالم ، ومعلنة تصدره لقائمة الاستفتاء حتى وقت الإصدار.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 2 ساعتين
فديتك يا سيدي المعظم
يا عظمة والله
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6312 ] نشر منذ 1 ساعة
تم التصويت أكثر من مره من أجهزة مختلفةلولي العهد حفظه الله
اللي عنده أكثر من جهاز كمبيوتر أو جوال يصوت منه يستاهل ولي العهد
اكتب بس في قولقل ستفتاء مجلة ” التايم ” الأمريكية ، عن الشخصية العالمية الأكثر تأثيرا في عام 2017
رعد ***[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يكون بعونك وينصرك على من عاداك