لمخالفته القواعد العسكرية.. الحبس 15 يومًا لمنافس الرئيس المصري السيسي

القاهرة(صدى):

أصدرت النيابة العسكرية المصرية، قرارًا بحبس العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن قبل أيام اعتزامه للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، 15يومًا على ذمة التحقيقات.

وأكد المحامي المصري أسعد هيكل محامي العقيد أحمد قنصوة، أمس السبت، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، أنه تم حبس موكله 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب مخالفته للقانون العسكري للقوات المسلحة واستخدام الزي العسكري في غير استخداماته الطبيعية، والترشح لرئاسة الجمهورية المصرية وهو في منصب عسكري.

وأشار ” هيكل ” إلى أنه لا يجوز الطعن على القرار وفقًا لنصوص القانون العسكري، لذلك سينتظر الانتهاء من مدة الحبس ثم الإدلاء بتفاصيل جديدة للمطالبة بالإفراج عنه.

يُذكر أن العقيد أحمد قنصوة كان قد أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية المصرية، الأربعاء الماضي، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الزي العسكري، حيث أنه عقيد دكتور مهندس في القوات المسلحة.