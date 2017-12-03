بالصور.. ألوان صبغات شعر مميزة لإطلالة جريئة وغير تقليدية

متابعات(صدى):

الكثير من النساء يرغبن دوما في التجديد ويسعون إلي إطلالة فريدة ؛ فعندما يتعلق الأمر بالشعر تزداد الاختيارات ‘ فلا داعي للحيرة الآن يمكنك التعرف على ألوان مستوحاة من الطبيعة يمكنها أن تمنحك إطلالة مميزة وفريدة بينما تحتاج إلي مزيد من الجرأة .

ريش الطاووس

دائما ما يلفت أنظارنا ألوان الطاووس المميزة فيمكنك أن تجعلي شعرك أكثر رونقا وسحرا باستخدام ألوان الأزرق والبنفسجي والأخضر لجعل شعرك لوحة فنية مستوحاة من جمال الطبيعة لتمنحك إطلالة مميزة .

الينابيع الساخنة في يلوستون

يمكنك أيضا تمزجي شعرك بألوان من الذهبي والأرجواني والأزرق لتجعلي شعرك يماثل الينابيع الساخنة الشهيرة في يلوستو بالولايات المتحدة ‘ لتحصلين على طله فائقة الجمال لا مثيل لها .

قوس قزح

لتحصلين على إطلالة ساحرة يمكنك استخدام تدرجات ألوان قوس قزح :الأحمر ‘البرتقالي ‘الأصفر‘الأخضر‘الأزرق النيلي ‘الأسود ولكن تحتاجين المزيد من الجرأة لهذا اللوك الأكثر أبهارا وجاذبية

مجرة الفضاء

إذا أردتي الخروج من الدائرة التقليدية وترغبين أن تتألقي بجمال شعرك بلوك مميز يمكنك أن تستخدمي لصبغة شعرك تدرج ومزيج بين ألوان مستوحاة من المجرات كالزهري مع الرمادي والأسود فبالتأكيد ستحصلين على لون أكثر سحرا وجمالا .