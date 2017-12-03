بالصور.. عشرات المستوطنين يقتحمون سطح مسجد ” قبة الصخرة “

القدس المحتلة(صدى):

سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، لعشرات المستوطنين باقتحام سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة، تحت حمايتهم.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للمستوطنين باقتحام سطح قبة الصخرة.

من جهتها، قالت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، إن مستوطنين اعتلوا صحن قبة الصخرة لاستفزاز المسلمين، عقب اقتحامهم الاقصى.