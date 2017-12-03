بالصور.. عشرات المستوطنين يقتحمون سطح مسجد ” قبة الصخرة “
سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، لعشرات المستوطنين باقتحام سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة، تحت حمايتهم.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للمستوطنين باقتحام سطح قبة الصخرة.
من جهتها، قالت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، إن مستوطنين اعتلوا صحن قبة الصخرة لاستفزاز المسلمين، عقب اقتحامهم الاقصى.
سيف[ عدد التعليقات: 4675 ] نشر منذ 42 دقيقة
الارض ارضهم ليش انتم زعلانييين .
سيف[ عدد التعليقات: 4675 ] نشر منذ 42 دقيقة
الارض ارضهم ليش انتم زعلانييين .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 33 دقيقة
وانت بذلك ايها الأرعن
تكذب كلام الله
جلا وعلا في كتابة الكريم ورسوله محمد صلى الله ع وسلم في السنة النبوية الصحيحة
ان هذه الأرض هي ارض اسلامية عربية
ولكن سوف تسأل امام الله تعالى
وتشهد عليك اصابع يديك
ذلك اليوم