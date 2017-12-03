رد فعل سيدة تزوج عليها زوجها امرأة أكثر جمالًا

القاهرة(صدى):

قامت سيدة مصرية تبلغ من العمر 44 سنة ,عقب علمها بان زوجها على علاقة بامرأة أخري بالتخطيط لتنتقم , وألقت ماء نار علي وجه زوجته الثانية عقب معرفتها بزواج زوجها من هذه المرأة فتتبعتها وحين رأتها ألقت ماء النار على وجهها لتشويها وأصدرت محكمة الجيزة حكما ضدها بالمؤبد 25 سنة .

كما ذكرت الزوجة في التحقيقات ظنت إن زوجها على علاقة بامرأة أخري ,وبالفعل قامت بمراقبته للتأكد من ظنونها ولم يخيب؛ اكتشفت أنه تزوج بأخرى , وعرفت المكان الذي يقطن فيه معها وتوجهت إليه وفور فتح المجني عليها باب الشقة ألقت المتهمة ماء النار بوجهها .

وبررت المتهمة جريمتها بأنها لم تكن تستحق هذا من زوجها ,ولم يخطر ببالها يوما أن يكون هذا ردة فعله, وجزاء لما بذلته معه هو و أبناءه ,فكرست حياتها من أجلهم ,وفى نهاية المطاف يكافئها بان يتزوج عليها ,معللا لها سبب زواجه بأن من تزوجها أكثر جمالا منها فجن جنونها وقررت أن تنتقم .