هدف: 8000 امرأة سجَلو في برنامجي ” وصول ” و ” قرة “

عادل الحربي(صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الأحد، أن عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص الذين سجَلوا في برنامجي النقل ” وصول ” ، وضيافات الأطفال ” قرة ” ، وصل إلى أكثر من 8 آلاف امرأة.

وأعلنت أن عدد السعوديات الذين سجَلوا في برنامج ” وصول ” هو 5 آلاف و66 امرأة، وعدد الذين سجًلوا في برنامج ” قرة ” هو 3 آلاف و502 امرأة، حيث يسهما البرنامجين في زيادة الاستقرار الوظيفي لهن.

وجدَدت دعوتها لهم بالتسجيل في برنامج ” وصول ” عبر الرابط هنــا ، وبرنامج ” قرة ” عبرالرابط هنــا .