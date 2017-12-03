” أمانة جدة ” تحظر مغرد بسبب صورة ” حفرة “

نايف السالم(صدى):

حظر حساب أمانة جدة في مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أحد المغردين نشر صورة لإحدى الحفر بشارع سلطان بن سلمان.

وكتب المغرد الذي عرف نفسه باسم ” طرق جدة ” في تغريدة له ” حفرة قد تكون سببا في إتلاف السيارات شارع سلطان بن سلمان أمام محلات الزينة ” وذلك قبل أن يحظر حسابه نهائيا.

واستنكر المغرد من ردة الفعل، موضحًا أن التغريدة تساعد الأمانة في معرفة مواقع الخلل دون أي إسادة ، معلقًا ” بعد هذه التغريدة مسؤولي حساب الأمانة قاموا بحظر الحساب، نقل مشكلة موجودة وموثقة دون إساءة ” .

