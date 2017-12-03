بالصور.. تكريم الطفل السعودي ” الشهيري ” كأصغر إعلامي عربي

حاز الطفل سلطان محمد الشهري ذو الـ 11 عاما على جائزة أصغر إعلامي عربي، في إحتفالية موسوعة ” إنجازتنا ” ، بجمهورية مصر العربية، وبذلك يصبح أول طفل سعودي يدخل موسوعة ” إنجازاتنا ” ، كأصغر إعلامي في العالم العربي.

وعبر ” الشهري ” عن فرحته بالجائزة، قائلًا : ” أبارك لنفسي ولوالدي الكريمين هذا التكريم، وتشريف وطني الحبيب، وأقدّم هذا التكريم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ولكل من دعمني وساندني لأصل لما وصلت له الآن من نجاح وتميز.. شكراً بحجم الكون ولا تفيكم حقكم ” .

وسجلت موسوعة الإنجازات والأرقام القياسية الطفل الشهري في قسم ” قصص النجاحات ” بها لهذا العام، كأصغر إعلامي في الوطن العربي.