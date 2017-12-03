بنك التنمية الإجتماعية يدرس تحويل الإقراض إلى البنوك التجارية

عادل الحربي(صدى):

يقوم بنك التنمية الاجتماعية بدراسة تحويل القروض التي يقدمها إلى البنوك التجارية، ومؤسسات التمويل بالقطاع الخاص، وفقًا لمصادر خاصة.

وتأتي الخطوة المزمعة، بهدف رفع كفائة استحقاق القروض، وزيادة فعالية الاستحقاق والتحصيل.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية، كان يطلق عليه اسم بنك ” التسليف والادخار السعودي ” ، وتم إنشاءه عام 1391هـ، وكان يقدم قروضًا اجتماعية لذوي الدخل المحدود.

وكانت قد أضيفت له مهام اجتماعية وتمويلية أخرى، كتقديم قروض المنشات الصغيرة والناشئة، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاعات المنشأت الصغيرة، وتشجيع الادخار.