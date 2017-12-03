” جيجز ” يدفع نصف ثروته مقابل طلاقه

متابعات(صدى):

توصل الويلزي ريان جيجز ، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ، إلى تسوية تقدر ب 48 مليون جنيه إسترليني ، لإتمام إجراءات الطلاق من زوجته ستاسي.

وقطع جيجز شوطا كبيرا في المحكمة لتجنب منح ستاسي جزءا من ثروته الضخمة ، ولكن انتهى الأمر بحصول زوجته على نصف ثروته مقابل الطلاق.

وقال محامي النجم الويلزي أمس ، ” شروط التسوية سرية ، والزوجين لا يزالان أصدقاء حميمين “.