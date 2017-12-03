” جيجز ” يدفع نصف ثروته مقابل طلاقه
توصل الويلزي ريان جيجز ، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ، إلى تسوية تقدر ب 48 مليون جنيه إسترليني ، لإتمام إجراءات الطلاق من زوجته ستاسي.
وقطع جيجز شوطا كبيرا في المحكمة لتجنب منح ستاسي جزءا من ثروته الضخمة ، ولكن انتهى الأمر بحصول زوجته على نصف ثروته مقابل الطلاق.
وقال محامي النجم الويلزي أمس ، ” شروط التسوية سرية ، والزوجين لا يزالان أصدقاء حميمين “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39177 ] نشر منذ 59 دقيقة
لادين يحتكمون إليه ,, بل دين القوانين الوضعيه ,,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1069 ] نشر منذ 40 دقيقة
يسعد صباحك ابو محمد
نعم لايوجد دين يحتكمون إليه فى الطلاق او الزواج والوراثة وانما قواعد لقوانين مدنية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39177 ] نشر منذ 36 دقيقة
ويسعد صباجك باالخير والبركه يا اخ طاهر سليم ,, اتمنى ان تكون بخير وعافيه ,,
,, نعم اخوي هذه شريعتهم التي سنها لهم شياطينهم وزينوها لهم ,, الله لايبلانا فيما بلاهم واعتلاهم ,,