اختفاء ” قارب نزهة ” وسط البحر بضباء .. والبحث عن 6 مفقودين

محمود البلوي(صدى):

قال المتحدث الإعلامي باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم فهد بن صالح العنزي، أنه تم اختفاء قارب نزهة يحمل سبع أشخاص من جنسيات عربية وسط البحر بضباء أثناء تنزههم بجزيرة ” ينوع ” ؛ منذ الجمعة الماضية.

وأوضح العنزي، أنه تم تلقي بلاغ من المناوبين في مرسى ” مركز الصورة ” بعدم عودة سبعة متنزهين من جنسيات عربية مختلفة؛ في المعاد المحدد لهم ” واستكمل، ” تم على الفور بدء عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة “.

وأضاف، أنه تم العثور على القارب، أمس، غرب جزيرة ” صلة ” ؛ وكان متشبث بها أحد المفقودين؛ يبلغ من العمر 50 عام. وقد تم نقله إلى مستشفى محافظة ضباء العام بواسطة إسعاف حرس الحدود.

وما زال البحث جاري عن باقي المفقودين، حيث تم التنسيق مع طيران قاعدة الملك فيصل الجوية بالشمالية الغربية؛ لاستكمال عمليات البحث.