اعتماد 17 مشروعا لتطوير البحث العلمي في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

اعتمد الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، 17 مشروعا لتطوير البحث العلمي والدراسات العليا ، وذلك توافقا مع استراتيجيات رؤية المملكة 2030.

وتهدف المشروعات إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي والرسائل العلمية ، وتطوير برامج الدراسات العليا والشراكات البحثية محليا وعالميا ، إضافة لتوجيه البحث العلمي ليتوافق مع التوجهات العالمية والمحلية ومتطلبات التنمية المستدامة في المملكة.

وتتوزع المشروعات على 4 مسارات منها تطوير البحث العلمي وبنيته ، وتعزيز إنتاجية البحث العلمي ، وتطوير الدراسات العليا ، بالإضافة إلى توصيف منصة النتاج العلمي وإدارتها.