في اليوم العالمي للإعاقة.. ” الصحة ” تنشر 10 حقوق صحية لهم

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة الصحة، الحقوق الصحية لذوي الإعاقة، في إطار سعيها إلى تعزيز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ مايلزم لتحقيق ذلك، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك 10 حقوق صحية، أولها المساواة في جميع الحقوق الصحية دون تمييز، وكذلك توفير رعاية وبرامج صحية مجانبة أو معقولة التكلفة تعادل الموفرة للآخرين، وأيضًا توفير ما يحتاجون إليه لتقليل الإعاقة أو منع تفاقمها.

وأضافت الوزارة، أن توفير الخدمات الصحية في أقرب مكان من مجتمعاتهم المحلية ضمن حقوقهم الصحية، إضافة إلى تقديم الرعاية لهم على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، وكذلك حظر التمييز ضدهم في توفير التأمين الصحي.

وأشارت الوزارة إلى أن من ضمن حقوقهم، منع الحرمان من الرعاية أو الخدمات أو الغذاء بسبب الإعاقة، وتوفير الدعم الكامل وحماية كرامتهم وحقوقهم كافة، وكذلك تسهيل الخدمات الصحية التأهيلية والعلاجية لهم، وأخيرًا توفير احتياجاتهم من الأدوات والمعدات الطبية.