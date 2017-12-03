صحة الرياض تطلق 993 مبادرة في اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر

سعيد العجل(صدى):

في بادرة غير مسبوقة وتماشياً مع رؤية 2030 بتحفيز التطوع وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر 2017، تبنت وزارة الصحة تنفيذ حملة على مستوى جميع منشآتها الصحية تهدف إلى نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها من خلال قيام كل من المديريات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية بتنفيذ مبادرات تطوعية في اليوم العالمي للتطوع يشترك فيها قيادات المنشأة والعاملين فيها تحت شعار ( تطوعي_صحة ) بالإضافة إلى الوسم العام الذي سوف ينشأ بمناسبة يوم التطوع العالمي.

وانطلاقا من مسؤليتها فقد بادرت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بقيادة سعادة مدير الشؤون الصحية الدكتور ناصر بن فالح الدوسري باطلاق ٩٩٣ مبادرة صحية من خلال ١٣٥ منشأة صحية لتغطي بذلك جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض .

وقد عبر مدير عام الشؤون الصحية عن شكره وتقديره لادارة المشاركة المجتمعية بصحة الرياض ولجميع القيادات وكل من ساهم بهذه المبادرات التطوعية لما فيه خدمة الوطن والمواطن.

كما حث الجميع على جودة تنفيذ هذه المبادرات وفق ما خطط وتوجيهات معالي وزير الصحة.