عقب الهزائم المتلاحقة.. الحوثيون يحجبون مواقع التواصل الاجتماعي
أقدمت ميليشيات الحوثي ، صباح اليوم الأحد ، على حجب مواقع التواصل الاجتماعي عبر خدمة الإنترنت المحمول ، وذلك عقب الهزائم المتلاحقة التي تعرضوا لها من قبل قوات حزب المؤتمر الشعبي العام والقبائل اليمنية.
وتمكنت قوات المؤتمر الشعبي ، مساء أمس من السيطرة على المواقع الحيوية في العاصمة صنعاء ، ومنها معسكر ” ريمة حميد ، ومنطقة خولان ، بالإضافة للعديد من الأحياء وسط العاصمة وشمالها.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 3 ساعات
ويتشدقون بالعدالة
والديمقراطية
هههههههههههههههه