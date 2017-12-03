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عقب الهزائم المتلاحقة.. الحوثيون يحجبون مواقع التواصل الاجتماعي

عقب الهزائم المتلاحقة.. الحوثيون يحجبون مواقع التواصل الاجتماعي
فهمي محمد(صدى):

أقدمت ميليشيات الحوثي ، صباح اليوم الأحد ، على حجب مواقع التواصل الاجتماعي عبر خدمة الإنترنت المحمول ، وذلك عقب الهزائم المتلاحقة التي تعرضوا لها من قبل قوات حزب المؤتمر الشعبي العام والقبائل اليمنية.

وتمكنت قوات المؤتمر الشعبي ، مساء أمس من السيطرة على المواقع الحيوية في العاصمة صنعاء ، ومنها معسكر ” ريمة حميد ، ومنطقة خولان ، بالإضافة للعديد من الأحياء وسط العاصمة وشمالها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 3 ساعات

ويتشدقون بالعدالة
والديمقراطية
هههههههههههههههه

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