عقب الهزائم المتلاحقة.. الحوثيون يحجبون مواقع التواصل الاجتماعي

فهمي محمد(صدى):

أقدمت ميليشيات الحوثي ، صباح اليوم الأحد ، على حجب مواقع التواصل الاجتماعي عبر خدمة الإنترنت المحمول ، وذلك عقب الهزائم المتلاحقة التي تعرضوا لها من قبل قوات حزب المؤتمر الشعبي العام والقبائل اليمنية.

وتمكنت قوات المؤتمر الشعبي ، مساء أمس من السيطرة على المواقع الحيوية في العاصمة صنعاء ، ومنها معسكر ” ريمة حميد ، ومنطقة خولان ، بالإضافة للعديد من الأحياء وسط العاصمة وشمالها.