نهاية نتانياهو.. عشران الآلاف يتظاهرون ضده في إسرائيل

القدس المحتلة(صدى):

احتشد عشرات الآلاف من الإسرائيليين، في تظاهرة أطلق عليها ” مسيرة العار ” ، اعتراضًا على الفساد داخل الحكومة والوتيرة البطيئة للتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قضايا فساد.

ونظَم التظاهرة، قادة التظاهرات الأسبوعية أمام منزل المدعي العام أفيشاي ماندلبليت، وهتف المتظاهرين ” العار ” و ” بيبي اذهب إلى المنزل ” .

يذكر أن نتانياهو يخضع للتحقيقات حول شبهات تلقى هدايا فاخرة ومحاولة عقد صفقة، لم تكتمل، مع صحيفة يديعوت أحرونوت تقضى بحصوله على تغطية إيجابية لسياساته.