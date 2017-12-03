انطلاق الحملة التوعوية عن أخطار الزلازل في المنطقة الشرقية

سعيد العجل(صدى):

انطلقت حملة التوعية والتثقيف بأخطار الزلازل والبراكين في المنطقة الشرقية شرق مدينة الدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن أهداف الحملة التثقيفية هي التوعوية بمخاطر الزلازل والبراكين وكيفية التصرف أثناء وبعد حدوث الهزات الأرضيه .

وبين أبا الخيل أن المحاضرات التي تم تقديمها لـ ٧٠٠ طالب في مدرسة سعود بن جلوي هي ضمن خطط التوعية الموجهه للمجتمع حيث يقدم المختص عبر شرائح تعريفية عن الظواهر الطبيعية ( الزلازل والبراكين ) أسبابها وأماكن حدوثها واضرارها وكذلك فوائدها.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال تلك المحاضرات الى زيادة ثقافة المجتمع بالزلازل والبراكين.

وقال إن الهيئة تقوم وعبر المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين بمراقبة النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة العربية العربية السعودية.

