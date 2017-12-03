تجدد الاشتباكات بين قوات المؤتمر الشعبي والحوثيين في ” الستين ” بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

تجددت، صباح اليوم الأحد، الاشتباكات بين قوات المؤتمر الشعبي الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وميليشيات الحوثيين الإيرانية بشارع هائيل والستين في صنعاء.

ويذكر أنه وقع حتى الأن أكثر من 140 قتيلا وعشرات الجرحى في المعارك بين قوات المؤتمر الشعبي وميليشيات الحوثي الإيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز.