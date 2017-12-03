تجدد الاشتباكات بين قوات المؤتمر الشعبي والحوثيين في ” الستين ” بصنعاء
تجددت، صباح اليوم الأحد، الاشتباكات بين قوات المؤتمر الشعبي الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وميليشيات الحوثيين الإيرانية بشارع هائيل والستين في صنعاء.
ويذكر أنه وقع حتى الأن أكثر من 140 قتيلا وعشرات الجرحى في المعارك بين قوات المؤتمر الشعبي وميليشيات الحوثي الإيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز.
الهاوي[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 3 ساعات
المؤتمر الشعبي موالي للمخلوع صالح
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم زد وبارك
اللهم زد وبارك
والله في قلبي فرحة لا يعلم بها غير الله
الهاوي[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 3 ساعات
المخلوع صالح هو راس البلا لايمكن الوثوق فيه.