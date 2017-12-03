بالصور.. الظهور الأول لـ ” ليلي علوي ” مرتدية الحجاب

نورة الشهري(صدى):

ظهرت الفنانة ليلى علوي لأول مره مرتدية الحجاب، وذلك أثناء تصوير فيلمها الجديد ” التاريخ السري لكوثر ” ، للمخرج محمد أمين، والذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة.

وانتشرت الصور، عبر مواقع التواصل، وهي مرتدية الحجاب، كما بدت أكبر من عمرها الحقيقي، مما أثار جدل الكثيرين حول الفيلم المنتظر.

ويشارك في الفيلم معها، البطلة زينة، كما ينتج الفيلم بالتعاون بين هشام عبد الخالق ودكتور وليد مصطفى، وريماس اسحاق برعاية شركتي الإنتاج الماسة، وسكاي.