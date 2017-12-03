إيقاف مراسل بسبب خطأ فادح في تغطية قضية ” مايكل فلين “

واشنطن(صدى):

اعتذرت قناة ” إيه.بي.سي ” نيوز (ABC)، أمس السبت، عن الخطأ في تغطيتها تطورات قضية مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين، ما تسبب في تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية والدولار يوم الجمعة.

وأكدت ” إيه.بي.سي ” نيوز، أنها أوقفت كبير مراسليها الاستقصائيين بريان روس الذي تسبب في هذا الخطأ، لمدة 4 أسابيع بدون أجر.

واعترف فلين بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي عن اتصالاته بروسيا، ووافق على التعاون مع الادعاء فيما يتعلق بتصرفات الدائرة المقربة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل توليه السلطة.

وكانت ” إيه.بي.سي ” نيوز نقلت عن مصدر موثوق به أن فلين كان مستعدًا للشهادة بأن ترامب أمره بالاتصال مع الروس عندما كان مرشحا رئاسيا.