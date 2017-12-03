وزارة الداخلية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة، بمسمى ” وكيل رقيب أمن، عريف أمن، جنود أمن ” ، لحاملي الشهادة الجامعية المتوسطة، وخريجي الدبلومات التي مدتها سنتان، وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

واشترطت في المتقدم أن لا يقل عمره عن 17 سنة، ولا يزيد عن 30 سنة، وأن يكون حسن السير والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن لا يكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، بالإضافة لكونه لائقا طبيا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

ويفتح باب التقديم على هذه الوظائف للمواطنين فقط خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد الموافق 29/3/1439 وحتى يوم الخميس الموافق 3/4/1439 الساعةت العاشرة صباحا، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية بوزارة الداخلية.