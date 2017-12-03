مدير المخابرات الأمريكية: إيران مسؤولة عن أي هجمات على قواعدنا بالعراق

واشنطن(صدى):

أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو، أنه بعث رسالة للميجر جنرال الإيراني قاسم سليماني والقادة الإيرانيين؛ للتعبير عن قلقه بشأن سلوك إيران الذي ينطوي على تهديد بشكل متزايد في العراق.

وأوضح ” بومبيو ” خلال ندوة في منتدى ريجان السنوي للدفاع في جنوب كاليفورينا أمس السبت، أن مجتوى الرسالة يؤكد انه سيتم تحميل إيران مسئولية أي هجمات على المصالح الأمريكية في العراق من قبل القوات الخاضعة لسيطرتهم.

وأشار ” بومبيو ” إلى أن قائد العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني قاسم السليماني، رفض فتح الرسالة، قائلًا ” نريد أن نتأكد أنه والقيادة فى إيران يتفهمان ذلك بطريقة واضحة وضوح الشمس “.

يُذكر أن قائد عسكري إيراني كبير أشار فيما سبق إلى أن القوات التى تحت إمرته قد تهاجم القوات الأمريكية فى العراق، دون أن يذكر تاريخًا.