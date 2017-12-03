في ضربة قاسية.. غياب ” ثلاثي ” ريال مدريد عن مباراة إشبيلية

نواف السالم(صدى):

يتغيب قائد فريق ريال مدريد سرجيو راموس ولاعب الوسط كاسيميرو وداني كارفاخال، عن المباراة القادمة للنادي أمام إشبيلية في الجولة الـ15 من الليغا على ملعب ” سانتياغو ” ، السبت المقبل.

ويعود سبب تغيب الثلاثي إلى الإيقاف، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه راموس في الدقيقة 86 من مباراة أتلتيك بلباو، على ملعب ” سان ماميس ” ، التي انتهت بتعادل سلبي، بينما حصل كلًا من كاسيميرو وكارفاخال على البطاقة الصفراء، الخامسة لهم هذا الموسم، في الدقيقتين 73 و90 على الترتيب.

مما يضع المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، في موقف لا يُحسد عليه، حيث يعد غيال الثلاثي الرئيسي في الفريق ضربة قاسية له في المباراة القادمة.