بالصور.. ” الرياضات اللاسلكية ” تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ46 بالرياض

سعيد العجل(صدى):

احتفل الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الجوية بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في مقر مطار بنبان في العاصمة الرياض.

وشهد الحفل الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، وسمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، والدكتور مبارك السويلم رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرياضات الجوية، والعقيد فهد الزكري رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والأستاذ ناصر النيادي رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية وعدد من منسوبي الاتحاد، استعراضات بالخيل العربية وطيران الجروكوبتر والتي قدمها منسوبو الحرس الملكي، فيما شاركت قوات الأمن الخاصة بعروض القفز المظلي، إضافة إلى مشاركة عدد من أبطال المملكة في عروض طائرات التحكم عن بعد.

كما قدم الإماراتي طارق السعدي والذي حقق بطولة العالم ستة مرات عرضا عبر طائرته الهيلكوبتر بالتحكم عن بعد،

من جهته هنأ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين، متمنيا أن يعيده الله عليهم وعلينا وهم في أتم صحة وعافية، وأن يديم على المملكة والإمارات الاستقرار والأمن والأمان.

وأكد سموه أن احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الإماراتي عبر هذه الفعالية التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، هو امتداد لشعب واحد، وهو أمر ليس بمستغرب، خاصة وأن الروابط والعلاقات التي تجمع المملكة والإمارات قديمة ومتأصلة وتاريخية، مقدما شكره للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمهم لمثل هذه الفعاليات، والتي تهدف إلى تكوين بيئة رياضية متميزة لدعم مثل هذه الرياضات للنهوض بها من مصاف الهواة إلى عالم الاحتراف، خاصة في ظل وجود الكثير من الشباب السعودي الذي أثبت تميزه في هذه الألعاب.

من جانبه قدم سمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة شكره وتقديره للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والاتحاد السعودي للرياضات الجوية، على احتفالهم باليوم الوطني الإماراتي السادس والأربعين، مشددا على أن هذه الأجواء الأخوية والفرحة المشتركة، تعبر عن حجم العلاقة التي تجمع المملكة والإمارات قيادةً وشعباً، وهو ما يؤكد أن البلدين يتشاركان في مستقبل واحد وواعد، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وكذلك قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وسمو نائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهده سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنيا أن يحفظ الله المملكة والإمارات، وأن يديم عليهم العز والأمن والامان والاستقرار والرخاء.

وفي نهاية الحفل قدم الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية دروعا تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، والدكتور مبارك السويلم رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرياضات الجوية، والعقيد فهد الزكري رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد.

