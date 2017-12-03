بالفيديو.. الحزن يسيطر على المملكة بسبب استشهاد ” الشهري “

نايف السالم(صدى):

ضمن جنود المملكة المرابطون على الحدود الجنوبية للدفاع عن دينه ووطنه، الملازم حسن الشهري الذي استشهد في ميدان الحرب والبسمة لا تفارقه كما لم تفارقه في حياته، حسبما روى أصدقائه عبر موقع ” تويتر “.

ودشَن نشطاء ” تويتر ” ، وسم ” استشهاد الملازم حسن الشهري ” ليصبح الأكثر تداولًا بالمملكة، والأكثر ملئًا بالدعاء بالرحمة والمغفرة لهذا الشهيد، الذي طلب الدعاء له في آخر مقطع فيديو بثَه على ” سناب شات “.

و أكد عبدالله الشهري‏ أحد أقاربه، أن حسن الشهري استشهد بعد مغرب أمس السبت وهو يدافع عن وطننا الغالي في الحد الجنوبي بقطاع جيزان، الله يتقبله من الشهداء “.

فيما قالت عهود علي إحدى أقربائه: ” عمتي الحبيبه نورة وعيالها حنان، فاطمة، ظافر، فايز، خالد، أعزيكم في اخوكم البطل، هاهو اليوم في ميدان العز والشرف استشهد وذهب إلى جنة عرضها السموات والأرض، ذهب وبإذن الله شفيعاً لكم يوم القيامه ” .

وذكر حسين البسامي مواقفه مع الشهيد قائلاً: “ حسن أخ وخوي وعيني اللي أشوف فيها، يشهد الله علي ماعمري احتجتة وما حصلتة ولا طلبته وردني رحمك الله يا بطل “ ، ودعا له قائلاً: “ اسأل الله العلي العظيم ان يغفر لك ويتجاوز عنك، ويسامحك ويبيحك، رجل وكريم وبار بأمة ومتوفى شهيد بإذن الله”.

وأضاف أحد أصدقاء الشهيد، قائلًا:” رحمة الله عليك يا صاحبي وأخي، لم نعرف عن (حسن) إلا الإبتسامه والضحك وسعة الخاطر، ويشهد له كل من عاشره أو عرفه، كان يشعر بقرب منيته حينما ودعنا وطلب دعائنا، مع ذلك لم يحرمنا ابتسامته اللتي كانت خير ختام لخير بطل “.

وقال أحد المغردين :” يقولون انه مفقود واحنا ما نعزي لكن ان كان سليم وبخير ان يرده لاهله رداً جميلاً وان كان قد توفى نسأل الله ان يتقبله من الشهداء .

وانهال المعردون بالدعاء للشهيد، وقال أحدهم: ” إنا على فراقك لمحزونون، والله من طيبة القلب وزين الإبتسامة، نسأل الله أن يتقبلك من الشهداء ” ، وأضاف آخر: ” إذا سمعت خبر استشهاد أحد جنود بلاد الحرمين، فأعلم أنه قد تلقى رصاصة لتبقى آمناً في بيتك، معافى في بدنك بين أهلك، فلا تنساه من دعائك “.

واتنشر مقطع فيديو للشهيد حسن الشهري، عن آخر وصية له قبل الاستشهاد والتي نشرها عبر ” سناب شات ” ، مطالبًا بالدعاء له.