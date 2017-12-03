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بالفيديو.. رأس مسنة تعلق بباب قطار إلكتروني

بالفيديو.. رأس مسنة تعلق بباب قطار إلكتروني
بروكسيل(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يرصد ردة فعل المارة عندما علقت رأس امرأة عجوز في الباب الإلكتروني للقطار في بروكسيل.

وظهرت المرأة في الفيديو المتداول وهي عالقة من رأسها في باب القطار الذي أغلق عليها، وكانت المفاجأة أنه لم يتدخل أحد من المارة لإنقاذها، بل كانوا يمرون من أمامها ولا ينظرون إليها.

وداعًا أيتها الإنسانية ..سيدة عجوز علق رأسها في الباب الإلكتروني للقطار .. في بروكسيل .والصدمة .. عدم تطوع أي شخص من المارة لإنقاذها

Posted by ‎البراء رمانه‎ on Saturday, December 2, 2017


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39194 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, مافي قلوبهم رحمه ,, اقلها استدعوا النجده ,,

[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههه مسيكينة
يلعن ام البرود اللي عندهم
مافيهم اللي حاول يساعدها

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