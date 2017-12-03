بالفيديو.. رأس مسنة تعلق بباب قطار إلكتروني

بروكسيل(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يرصد ردة فعل المارة عندما علقت رأس امرأة عجوز في الباب الإلكتروني للقطار في بروكسيل.

وظهرت المرأة في الفيديو المتداول وهي عالقة من رأسها في باب القطار الذي أغلق عليها، وكانت المفاجأة أنه لم يتدخل أحد من المارة لإنقاذها، بل كانوا يمرون من أمامها ولا ينظرون إليها.