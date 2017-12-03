بالصورة.. بعد إصابته 4 مرات.. ” عاصفة الحزم ” تحول عريف إلى رئيس رقباء

عادل الحربي(صدى):

حصل المرابط فايز الشهري على لقب أصغر رئيس رقباء في القوات المسلحة، بعدما حصل على ترقيات استثنائية في فترة قصيرة.

وحصل رئيس الرقباء فايز الشهري على عدة ترقيات خلال السنوات الأخيرة ليتحول من رتبة عريف إلى رتبة رئيس رقباء، رغم مرور 6 سنوات فقط على خدمته؛ نظرًا لشجاعته وبسالته والمهمات التي نفذها خلال المواجهات مع الحوثيين في الحد الجنوبي.

وكان ” الشهري ” تعرض للإصابة 4 مرات في المعارك منذد انطلاق عاصفة الحزم، كما حاز على نوط الشجاعة الأول إلى جانب عدد من الأوسمة والانواط الأخرى.