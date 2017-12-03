مصادر يمنية تنفي ما تداولته ” الجزيرة ” عن سيطرة الحوثيين على ” ريمة “

فهمي محمد(صدى):

كذبت مصادر محلية يمنية في مديرية سنحان ، ما نشرته قناة الجزيرة ، حول تمكن الميليشيات الإيرانية من استعادة السيطرة على معسكر ” ريمة حميد ” ، جنوب العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر سيطرة قوات حزب المؤتمر الشعبي العام على المنطقة بالكامل ، بالإضافة للتقدم العسكري الذي حققته تجاه الميليشيات الإيرانية باتجاه منطقة خولان.

واتسعت نطاق الاشتباكات في العاصمة صنعاء ، لتشمل مناطق جديدة ، ونجحت القوات التابعة للمؤتمر الشعبي في نقل المعارك إلى الأحياء الشمالية للعاصمة صنعاء ، وتحديدا في شارع مأرب وحي الحصبة.

واندلعت اشتباكات جديدة في حي سعوان ، وتقدم لقوات حزب المؤتمر الشعبي العام في شارع بغداد وسط العاصمة صنعاء.

وزادت الاشتباكات بين الميليشيات الحوثية الإيرانية من جهة ، وقبائل بني صريم بقيادة الشيخ على حميد جيلدان في منطقة السبيع الواقعة بمحافظة عمران شمال صنعاء ، مع توقع اندلاع اشتباكات جديدة في منطقة صراوح الواقعة في محافظتي مأرب وصنعاء.