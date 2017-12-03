مصادر يمنية تنفي ما تداولته ” الجزيرة ” عن سيطرة الحوثيين على ” ريمة “
كذبت مصادر محلية يمنية في مديرية سنحان ، ما نشرته قناة الجزيرة ، حول تمكن الميليشيات الإيرانية من استعادة السيطرة على معسكر ” ريمة حميد ” ، جنوب العاصمة صنعاء.
وأكدت المصادر سيطرة قوات حزب المؤتمر الشعبي العام على المنطقة بالكامل ، بالإضافة للتقدم العسكري الذي حققته تجاه الميليشيات الإيرانية باتجاه منطقة خولان.
واتسعت نطاق الاشتباكات في العاصمة صنعاء ، لتشمل مناطق جديدة ، ونجحت القوات التابعة للمؤتمر الشعبي في نقل المعارك إلى الأحياء الشمالية للعاصمة صنعاء ، وتحديدا في شارع مأرب وحي الحصبة.
واندلعت اشتباكات جديدة في حي سعوان ، وتقدم لقوات حزب المؤتمر الشعبي العام في شارع بغداد وسط العاصمة صنعاء.
وزادت الاشتباكات بين الميليشيات الحوثية الإيرانية من جهة ، وقبائل بني صريم بقيادة الشيخ على حميد جيلدان في منطقة السبيع الواقعة بمحافظة عمران شمال صنعاء ، مع توقع اندلاع اشتباكات جديدة في منطقة صراوح الواقعة في محافظتي مأرب وصنعاء.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 4 ساعات
الصبر حكمه
والفرجة ببلاش
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4575 ] نشر منذ 4 ساعات
قطر القبيحة الارهابية حاولت ولكنها فشلت اخت شريفة
القرشي[ عدد التعليقات: 2006 ] نشر منذ 3 ساعات
اصلآ مين باقي يتابع هاذي القناة الموجهه من نظام الحمدين وبشارة الصهيوني والإخوان الإرهابيين .