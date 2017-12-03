استمرار توقف رحلات الطيران إلى ” بالي ” بسبب بركان ” أجونج “

جاكرتا(صدى):

أعلنت عدد من شركات الطيران، إلغاء المزيد من رحلاتها إلى جزيرة ” بالي ” الأندونيسية؛ خوفًا من النتائج السلبية لبركان جبل ” أجونج “.

وقال متحدث باسم مطار بالي إنه هناك عدد من الشركات مازالت رحلاتها متوقفة إلى المطار وهم جيت ستار وفيرجن أستراليا، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز اليوم الأحد.

وأوضحت شركة ” جيت ستار ” الأسترالية للطيران إنه من المتوقع في الليل أن تتراجع الظروف الجوية في بالي؛ لذلك تم إلغاء الرحلات إليها.

وتخشى الشركات المتوقفة عن إرسال الرحلات إلى بالي، أن يتسبب انبعاث رماد بركاني من جبل أجونج في تدهور الأحوال الجوية المواتية للطيران.