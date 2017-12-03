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  3. بالصور.. ” وطن بلا مخالف ” تضبط 325 مخالفًا بالرياض
  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. ” وطن بلا مخالف ” تضبط 325 مخالفًا بالرياض

بالصور.. ” وطن بلا مخالف ” تضبط 325 مخالفًا بالرياض
سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف)، فقد تمكنت إدارة دوريات أمن المحافظات ممثلة في الشعب المرتبطه بها في كافة محافظات المنطقة من ضبط ( ٣٢٥ ) مخالفاً خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.
وأكدت شرطة الرياض أن مخالفاتهم تنوعت بين تسلل / تسول / مخالفة نظام العمل ( العمل لدى الغير / العمل لحسابهم الخاص ) جرى تسليم جميع المخالفين للجهات المختصة.
الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4575 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يقويكم ويعطيكم العافيه

نحتاج تنظيف البلد من المخالفين

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